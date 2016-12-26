Адвокат: суд отпустил причастного к убийству Веремия фигуранта

Подсудимого по делу о нападении на журналиста Вячеслава Веремия - Юрия Крысина - Апелляционный суд Киева в третий раз отпустил из-под стражи

В пятницу, 23 декабря, Апелляционный суд Киева отпустил из-под стражи Юрия Крысина, обвиняемого в причастности к убийству журналиста газеты Вести Вячеслава Веремия. Об этом у себя в Facebook сообщила адвокат по делам Майдана Евгения Закревская.

"Подсудимого по делу о нападении на журналиста Веремия Юрия Крысина, которого после освобождения из-под стражи по обвинению в деле Веремия, уже дважды задерживали и один раз осудили за совершение иных, более "привычных" ему преступлений, опять (в третий раз) выпустили из-под стражи", - сообщила она.

Впервые суд арестовал Крысина в октябре 2015 года. Он обвиняется в причастности к убийству журналиста Вячеслава Веремия.

В частности, Крысин обвиняется в том, что в составе группы "титушек" избивал журналиста бейсбольной битой возле Михайловской площади 18 февраля 2014 года в Киеве. По версии следствия, непосредственно убийство журналиста осуществил уроженец Дагестана Джалал Алиев.

19 февраля 2014 года в киевской больнице скончался корреспондент газеты Вести журналист Вячеслав Веремий. По данным следствия, накануне Веремий вместе с коллегами возвращались с работы на такси.

На светофоре вблизи Михайловской площади неизвестные забросали машину такси "коктейлями Молотова", журналиста, его коллегу и таксиста жестоко избили. В результате Веремий получил пулевое ранение в грудь и на скончался из-за потери крови.

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