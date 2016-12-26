За три года украинское гражданство получили более 6 тысяч россиян
С 2014-го по декабрь 2016 года Украина предоставила украинское гражданство 6261 россиянину. Об этом свидетельствует ответ Государственной миграционной службы, который опубликовал юрист Маси Найем на своей странице в Facebook.
"Так, по учетам ГМС Украины, в период с 2014 года по декабрь 2016 гражданство Украины в упрощенном порядке по решению территориальных органов ГМС в соответствии со статьей 8 закона по территориальному происхождению получил 6261 гражданин Российской Федерации", - говорится в документе.
В миграционной службе также сообщили, что 357 граждан России получили гражданство Украины согласно указам президента.
Фото: facebook.com/MasiNayyem
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