Штаб: боевики игнорируют перемирие, 26 обстрелов за сутки

По данным штаба, обстановка в зоне боевых действий остается сложной и неспокойной. Боевики 26 раз открывали огонь в сторону украинских подразделений

За день подконтрольные РФ бандформирования 26 раз обстреляли позиции украинских военных. Как сообщает пресс-центр АТО, огонь боевики сосредоточили на мариупольском и донецком направлении.

На мариупольском направлении по Широкино трижды огонь вели танки боевиков, также там работала 122-мм артиллерия и БМП противника.

Из минометов оккупанты вели огонь по Талаковке и Широкино, из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов - по Широкино, Марьинке, Павлополю и Водяном.

"С целью сохранения жизни личного состава украинские военные вынуждены были один раз открыть огонь в районе Широкино", - рассказали в штабе.

На донецком направлении из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия наемники обстреливали Авдеевку, Зайцево и Луганское.



Как рассказал сегодня спикер АТО, за минувшие сутки в результате боевых действий в Донбассе пять украинских военнослужащих получили ранения.

С 00:00 24 декабря вступил в силу режим прекращения огня в Донбассе, о котором договорилась трехстороння контактная группа в Минске. Сегодня министр обороны Степан Полторак заявил, что договоренности о прекращении огня в зоне АТО не выполняются.

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