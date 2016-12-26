Штаб: боевики игнорируют перемирие, 26 обстрелов за сутки
За день подконтрольные РФ бандформирования 26 раз обстреляли позиции украинских военных. Как сообщает пресс-центр АТО, огонь боевики сосредоточили на мариупольском и донецком направлении.
На мариупольском направлении по Широкино трижды огонь вели танки боевиков, также там работала 122-мм артиллерия и БМП противника.
Из минометов оккупанты вели огонь по Талаковке и Широкино, из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов - по Широкино, Марьинке, Павлополю и Водяном.
"С целью сохранения жизни личного состава украинские военные вынуждены были один раз открыть огонь в районе Широкино", - рассказали в штабе.
На донецком направлении из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия наемники обстреливали Авдеевку, Зайцево и Луганское.
Как рассказал сегодня спикер АТО, за минувшие сутки в результате боевых действий в Донбассе пять украинских военнослужащих получили ранения.
С 00:00 24 декабря вступил в силу режим прекращения огня в Донбассе, о котором договорилась трехстороння контактная группа в Минске. Сегодня министр обороны Степан Полторак заявил, что договоренности о прекращении огня в зоне АТО не выполняются.
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