Mitsubishi пересмотрит цену автомобилей для Нацполиции - МВД

Пересмотр условий договора состоится из-за разницы в цене, предложенной для Украины, и цены на аналогичные автомобили в других европейских странах

Компания Mitsubishi Motors Corporation проведет дополнительные консультации и уточнит ценовое предложение для автомобилей Mitsubishi Outlander PHEV для Национальной полиции Украины. Причиной стала разница между ценами, предложенными для Украины, и ценами на аналогичные автомобили в некоторых других странах Европы. Об этом сообщается на сайте Министерства внутренних дел Украины.

На данный момент, согласно договору, цена за один автомобиль Mitsubishi Outlander PHEV составляет 1 510 932 грн.

В ходе обсуждения между главой МВД Арсеном Аваковым и президентом Mitsubishi Motors Corporation Осами Месуко был поднят вопрос изменения заложенной в договоре стоимости автомобилей, а министр отметил, что снижение цены даст возможность осуществить закупку дополнительного объема автомобилей.

"Министр подчеркнул, что особенная комплектация, дополнительное полицейское оборудование (сигнально-звуковое устройство, радиостанция) и цветографическое оформление, несомненно, повышают стоимость автомобиля, но большой объем поставки может быть аргументом в пользу оптимизации цены для украинской стороны", - говорится в сообщении.

Ранее на несоответствие цен заявленных в договоре на закупку автомобилей обратил внимание экс-замдиректора Укргаздобычи Алексей Тамразов на своей странице в Facebook.

По его словам, он купил автомобиль Mitsubishi Outlander PHEV 2017 года выпуска и сейчас он стоит в Германии $31 300. Еще около $10 700 составят таможенные платежи и $800 - цена доставки. Таким образом, автомобиль обошелся Тамразову в $42 800.

МВД, в свою очередь, заключило ранее договор на закупку автомобилей Mitsubishi Outlander PHEV 2017 года выпуска с доставкой в Украину у компании-посредника Нико Диамант по цене $57 830.

17 декабря сообщалось, что Нацполиция Украины заключила договор на закупку 635 автомобилей специального назначения с гибридной силовой установкой Mitsubishi Outlander PHEV на сумму 959 565 211 гривень.

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