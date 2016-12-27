Мингарелли: Украину можно похвалить за достигнутое в 2016 году

По мнению главы представительства ЕС в Украине, теперь главное не допустить регресс в реформах и продолжать борьбу с коррупцией

Глава представительства Европейского Союза в Украине Хюг Мингарелли считает, что украинские власти сделали многое в 2016 году - провели реформы во многих важных секторах, начиная от борьбы с коррупцией, и успешно запустили электронную систему декларирования. Об этом он сообщил в интервью сайту Realist.

Мингарелли также отметил создание целого ряда новых институций, таких как Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции, Национальное антикоррупционное бюро и офис Специального антикоррупционного прокурора.

"Правительство можно похвалить за достигнутое в 2016 году", - подчеркнул он.

Глава представительства ЕС заявил, что теперь важно избежать регресса и закрепить успехи 2016 года. Несмотря на то, что украинское правительство сделало важные достижения в сферах децентрализации, реформы судебной системы, реформы государственного управления, энергетического и банковского секторов в этих областях еще многого предстоит достичь.

По мнению Мингарелли, для дальнейшего успешного развития Украине необходимо, прежде всего, создать Антикоррупционный суд. Важной остается и сфера приватизации.

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Представитель ЕС отметил компетентность и динамичность исполнения обязанностей и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун.

"Мы надеемся, что в 2017 году при содействии международного сообщества она сможет начать строить достойную систему здравоохранения в стране", - сказал он.

Мингарелли назвал национализацию ПриватБанка правильным решением, подчеркнув, что это еще один шаг к реструктуризации банковского сектора Украины.

"Оно (решение о национализации - ред.) было принято в согласии с МВФ, другими международными финансовыми институтами и значительной частью международного сообщества. Одним из главных достижений украинской власти за последние два года была "очистка" банковского сектора. И национализация Приватбанка - еще один шаг в реструктуризации банковского сектора Украины. Это было необходимо, и это шаг в правильном направлении", - сообщил Мингарелли.

Ключевыми событиями в повестке дня саммита Украина-ЕС в 2017 году глава представительства Европейского Союза назвал безвизовый режим и ратификация соглашения об ассоциации, после чего начнется процесс имплементации соглашения.

21 декабря Мингарелли заявил, что вопрос принятия Украины в Евросоюз не стоит на повестке дня, но Европа готова сотрудничать в рамках политической ассоциации и присоединения к единому европейскому рынку.

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