Боевики передали Украине двух заложниц - Будик

Боевики террористической организации ДНР передали двух граждан Украины на неокупированную территорию страны

Представители террористической организации ДНР сегодня утром, 27 декабря, передали Украине двух заложниц. Об этом сообщил советник замминистра обороны Василий Будик в эфире канала 112 Украина.

"В данный момент мы пересекли территорию, контролируемую Украиной. С девушками все в порядке, чувствуют себя нормально...Могу поздравить с освобождением еще двух наших граждан", - сказал он.

Спецтранспортом судья мариупольского суда и журналистка, которая находилась в Луганской области, были доставлены на контролируемую территорию Украины.

"Обмена не было. Было освобождение без всяких условий… все прошло в соответствии с тем, как мы планировали. Все спокойно", - добавил Будик.

Комментируя в Facebook освобождение заложниц, вице-спикер Верховной Рады, представитель в гуманитарной подгруппе минского процесса Ирина Геращенко отметила, что труднее всего добиться от боевиков освобождения из плена украинских военных.

"Самая сложная - работа по освобождению военных, наших героев, которые более двух лет незаконно удерживаются. И именно их не отпускают... И вопросом заложников сейчас откровенно шантажируют Украину", - написала Геращенко.