Боевики передали Украине двух заложниц - Будик
Представители террористической организации ДНР сегодня утром, 27 декабря, передали Украине двух заложниц. Об этом сообщил советник замминистра обороны Василий Будик в эфире канала 112 Украина.
"В данный момент мы пересекли территорию, контролируемую Украиной. С девушками все в порядке, чувствуют себя нормально...Могу поздравить с освобождением еще двух наших граждан", - сказал он.
Спецтранспортом судья мариупольского суда и журналистка, которая находилась в Луганской области, были доставлены на контролируемую территорию Украины.
"Обмена не было. Было освобождение без всяких условий… все прошло в соответствии с тем, как мы планировали. Все спокойно", - добавил Будик.
Комментируя в Facebook освобождение заложниц, вице-спикер Верховной Рады, представитель в гуманитарной подгруппе минского процесса Ирина Геращенко отметила, что труднее всего добиться от боевиков освобождения из плена украинских военных.
"Самая сложная - работа по освобождению военных, наших героев, которые более двух лет незаконно удерживаются. И именно их не отпускают... И вопросом заложников сейчас откровенно шантажируют Украину", - написала Геращенко.
26 декабря 2016 года главари террористических организаций ДНР/ЛНР Александр Захарченко и Игорь Плотницкий заявили о намерении передать депутату Надежде Савченко двух пленных женщин.
В свою очередь Геращенко в комментарии ЛІГА.net сообщила, что главное то, что процесс освобождения разблокирован. "Мы счастливы освобождению каждого человека. Если это реакция на жест доброй воли украинской стороны по передаче ОРДЛО 15 человек, тех, что они просили, - мы счастливы, лишь бы разблокировать процесс освобождения", - отметила Геращенко.
Она подчеркнула, что о судьбе этих женщин украинская сторона вела переговоры на минских группах еще с весны. "Одна из них (женщин, которых боевики согласились передать Савченко, - ред.) работает в медиа, вторая представляет один из государственных институтов, возможно, за это их и задержали, когда они навещали своих близких", - уточнила вице-спикер.
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