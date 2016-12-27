В МИД ожидают ратификации Нидерландами ассоциации в марте 2017-го

Замминистра иностранных дел Елена Зеркаль заявила, что Нидерланды будут вносить в Сенат вопрос о ратификации ассоциации Украина-ЕС после 15 марта

В Министерстве иностранных дел ожидают, что парламент Нидерландов ратифицирует соглашение об ассоциации между Европейским Союзом и Украиной после 15 марта 2017 года. Об этом в эфире канала Громадське ТВ заявила заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль.

"Он (премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, - ред.) будет вносить в Сенат предложения по поддержке решения о ратификации уже после выборов, после 15 марта, поскольку этот вопрос довольно политизирован. Хотя сейчас можно сказать, что поддержать ратификацию в Сенате готовы 43-44 представителя Сената из 75", - сообщила Зеркаль.

Замминистр уверяет, что по подсчетам правительства Нидерландов, из 150 депутатов нижней палаты парламента около 90 готовы поддержать ратификацию соглашения об ассоциации.

22 декабря 2016 года в Министерстве иностранных дел анонсировали завершение процедуры ратификации соглашения об ассоциации с ЕС в январе 2017 года.

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