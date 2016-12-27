"Это общеизвестно": суд РФ посчитал события в Украине переворотом

Суд в Москве по иску экс-регионала не посчитал необходимым опираться на доказательства и принял решение исходя из того, что "это общеизвестно"

Дорогомиловский суд Москвы назвал события Евромайдана февраля 2014 года "государственным переворотом в Украине", удовлетворив соответствующий иск бывшего народного депутата от Партии регионов Владимира Олийныка. Об этом сообщает российский ресурс РБК.

В решении суда государства-агрессора говорится, что факт "госпереворота в Украине" является "общеизвестным и очевидным и не нуждается в дополнительном доказывании".

По словам судьи, в Украине действуют "экстремистские организации", запрещенные в РФ, а значит - вопросы Майдана "выходят за пределы суверенитета государства и затрагивают интересы в том числе и России". Судья также заявила, что "российский народ не может оставаться равнодушным к происходящему в Украине".

Согласно постановлению суда, установление юридического факта "госпереворота" необходимо экс-нардепу Олийныку для определения статуса его пребывания на территории государства-агрессора.

На заседании присутствовал и сам бывший регионал. Он утверждал, что Майдан является "не чем иным, как хорошо спланированным государственным переворотом", и заявил, что "вандализм, поджог и убийства сотрудников полиции стали реалиями того времени".

Несколькими неделями ранее в суде выступили экс-диктатор Виктор Янукович, экс-премьер-министр Украины Николай Азаров, бывший глава администрации Януковича Андрей Клюев, экс-генпрокурор Виктор Пшонка и экс-министр внутренних дел Виталий Захарченко.

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Владимир Олийнык - народный депутат Украины 5-7-го созывов, экс-член фракции Партии регионов. Во время Евромайдана был одним из инициаторов принятия Верховной Радой диктаторских законов - пакета законодательных актов, которые ограничивали права граждан, предоставляли органам власти большую свободу действий в сфере наказания участников акций протеста и имели целью криминализировать оппозицию и гражданское общество.

Законы были приняты 16 января 2014 года с грубым нарушением парламентского регламента: депутаты голосовали за них не в электронной системе Рада, а путем поднятия рук. Обсуждения законопроектов перед голосованием не было, а их тексты были обнародованы только после принятия.

После победы Майдана Олийнык покинул Украину, сейчас скрывается в России. В Украине экс-нардеп является одним из подозреваемых в уголовном производстве по диктаторским законам.

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