В СБУ рассказали, как экс-регионалу Клинчаеву удалось бежать в РФ

Арсен Клинчаев, которого подозревают в попытке захвата власти в Луганске, с лета этого года находится в РФ. В СБУ пояснили, как ему удалось бежать

Подозреваемый в сепаратизме бывший депутат Луганского облсовета Арсен Клинчаев находится на территории России с лета 2016 года. Об этом говорится в ответе Службы безопасности запрос издания Четвертая Власть.

Как рассказали в СБУ, уголовное дело против Клинчаева было возбуждено в мае 2014 года. Позже ему избрали меру пресечения в виде ареста, который был заменен домашним арестом с электронным браслетом.

В июне 2014 года дело Клинчаева было направлено в Шевченковский суд Киева, который направил дело в Апелляционный суд Киева для определения подсудности. Апелляционный суд перенаправил дело в Высший спецсуд по рассмотрению уголовных и гражданских дел. Там дело было передано в Межевский райсуд Днепропетровской области.

Межевский суд, рассмотрев дело, решил, что оно не соответствует статье 291 КПК Украины и вернул его в Генпрокуратуру. ГПУ подала апелляцию на это решение.

Тем временем истек срок домашнего ареста подозреваемого и его не продлили. Почему такое произошло, в СБУ не сообщили. В результате Клинчаев получил возможность сбежать.

"Срок меры пресечения закончился. Новой меры пресечения суд не избрал, и в начале августа 2016 года Клинчаев покинул Украину, выехав через пункт пропуска Новые Яриловичи (Черниговская область - ред.)", - говорится в сообщении СБУ.



Фото: vlada.io

При этом, Апеллляционный суд Днепропетровской области в октябре 2016 года признал решение Межевского суда законным. ГПУ объявила в розыск Клинчаева лишь 12 декабря этого года, в тот же день Шевченковский суд Киева выдал ордер на его задержание и арест.

Арсен Клинчаев - бывший депутат Луганского областного совета (2010-2014 годы), член Партии регионов Луганской области. Клинчаев подозревается в организации сепаратистских митингов в Луганске в марте 2014 года.

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