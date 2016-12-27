Адвокат: Сущенко в СИЗО перевели к российскому националисту

По словам адвоката Марка Фейгина, журналиста Романа Сущенко в Москве перевели в новую камеру к "язычнику и родноверу"

В московском СИЗО Лефортово украинского журналиста Романа Сущенко перевели в другую камеру, у него новый сосед. Об этом адвокат Марк Фейгин рассказал в интервью Укринформу.

Он рассказал, что сегодня посетил Сущенко в Лефортово.

"Побывал сегодня у Романа и хочу передать его поздравления с большими праздниками всем близким, друзьям, коллективу Укринформа. Другой возможности передавать поздравления уже не будет. 30 декабря тюрьмы, СИЗО в России закроются на длинные выходные", - сообщил Фейгин.

"Сущенко опять поменяли камеру. Но в этот раз поменялся еще и сосед. Его новый сокамерник - русский националист, задержанный по одному из многочисленных дел, которые сейчас заводят против этой категории", - добавил адвокат.

Он отметил, что Сущенко поладил с новым сокамерником. "Это язычник, "родновер". Сразу скажу, что отношения у них нормальные - они ладят. Так что в этом смысле волноваться за Романа не стоит", - говорит зашщитник.

Фейгин также анонсировал, что завтра, 28 декабря, Сущенко посетит украинский консул в Москве Геннадий Брескаленко.

Сущенко был задержан в России после показаний "друга семьи" его брата. В ФСБ РФ заявили, что Сущенко является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины, однако в ГУР МОУ опровергли это заявление, отметив, что оно не соответствует действительности.

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