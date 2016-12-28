Геращенко - СМИ: Не ведитесь на провокации Кремля

Представитель в гуманитарной подгруппе минского процесса призвала СМИ не "ретранислировать бред" марионеток РФ, которые сами ничего не решают

Первый вице-спикер Верховной Рады, представитель в гуманитарной подгруппе минского процесса Ирина Геращенко призвала украинские СМИ не "вестись" на сценарии Кремля и не цитировать марионеток, которые выполняют приказы Москвы. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Геращенко также сообщила, что террористы в Донбассе занижают реальную цифру заложников, которых удерживают в плену и не предоставляют достоверную информацию о них. Чтобы искусственно увеличить количество пленных, боевики хватают гражданских - ультрас, подростков и женщин, которые приехали проведать родственников.

"Например, сейчас в списке СБУ, с которой мы работаем в минской группе, больше 100 человек, до осени боевики подтверждали только 20 из этого списка, с сентября уже 48, хотя мы точно знаем о местонахождении 58! Но их прячут, врут, что таких нет, а других вообще отказываются искать", - написала Геращенко.

Она также сообщила, что боевики требуют, чтобы Украина отдала им тех, кто совершил тяжелые преступления, убийц, а также записывают в свои списки тех, кто совершал преступления не в зоне АТО. Кроме того, террористы требуют амнистии.

Геращенко подчеркнула, что боевики сами ничего не решают.

"Сценарии пишут в Кремле, скажут отдать - отдадут, скажут блокировать, будет то, что происходило за последний год, когда нам удалось освободить только 17 человек из списка. Кому Москва скажет - тому и передадут. Когда Москва скажет - тогда и разблокируют", - заявила она.

По словам Геращенко, Москва на данный момент хочет всеми силами дискредитировать минский процесс, потому что он привязан к санкциям.

"Сейчас, перед формированием новой администрации Трампа, в Москве обострение..., нужно всеми способами дискредитировать Украину и ее руководство", - добавила первый вице-спикер.

23 декабря Ирина Геращенко сообщила, что ОРДЛО требуют освобождения по формуле 50 на 700.

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