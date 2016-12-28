За неделю в зоне АТО обезвредили 455 мин - Минобороны
Саперы Министерства обороны Украины обезвредили 455 взрывоопасных предметов в зоне АТО в течение недели. Об этом сообщил спикер Минобороны Дмитрий Гуцуляк, передает Укринформ.
"Военные саперы в районе проведения АТО очистили от мин более 1,5 гектара местности, обезвредили 455 взрывоопасных предметов", - сказал он.
Гуцуляк также добавил, что с начала проведения АТО саперы обезвредили более 140 тысяч минных устройств и очистили почти 2744 гектара территорий в Донецкой и Луганской областях.
27 декабря подконтрольные РФ бандформирования 29 раз обстреляли позиции украинских военных. Огонь боевики сосредоточили на мариупольском и донецком направлении.
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