За неделю в зоне АТО обезвредили 455 мин - Минобороны

За одну неделю саперы очистили 1,5 гектара территории в зоне АТО и обезвредили 455 взрывоопасных предметов

Саперы Министерства обороны Украины обезвредили 455 взрывоопасных предметов в зоне АТО в течение недели. Об этом сообщил спикер Минобороны Дмитрий Гуцуляк, передает Укринформ.

"Военные саперы в районе проведения АТО очистили от мин более 1,5 гектара местности, обезвредили 455 взрывоопасных предметов", - сказал он.

Гуцуляк также добавил, что с начала проведения АТО саперы обезвредили более 140 тысяч минных устройств и очистили почти 2744 гектара территорий в Донецкой и Луганской областях.

27 декабря подконтрольные РФ бандформирования 29 раз обстреляли позиции украинских военных. Огонь боевики сосредоточили на мариупольском и донецком направлении.

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