НАБУ обязали расследовать регистрацию Онищенко кандидатом в 2014

Суд обязал бюро открыть производство по заявлению нардепа Виталия Куприя о преступлении главы ЦИК Охендовского и экс-депутата Давида Жвании

Соломенский районный суд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины открыть уголовное производство по факту правонарушения, совершенного главой Центральной избирательной комиссии Михаилом Охендовским и бывшим народным депутатом Давидом Жванией. Фотокопию решения суда в своем Facebook опубликовал нардеп Виталий Куприй.



Как объясняет Куприй, несколько дней назад он обратился в НАБУ с заявлением о преступлении Охендовского, который в 2014 году противоправно, в нарушение решения суда, зарегистрировал Александра Онищенко кандидатом в нардепы. По словам парламентария, таким образом, глава ЦИК совершил преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью), и должен быть привлечен к уголовной ответственности.

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"Однако, несмотря на 100%-е доказательства незаконности регистрации кандидата, который до избирательной кампании практически не проживал на территории Украины (что является нарушением избирательного законодательства), господин Сытник (директор НАБУ - ред.) отказался выполнить требования статьи 214 Уголовного процессуального кодекса (регистрация преступления и начало досудебного следствия в течение 24 часов)", - подчеркнул Куприй.

В своем решении суд согласился с доводами заявителя и удовлетворил его ходатайство.

"Обязать уполномоченных лиц НАБУ в течение 24 часов с момента получения решения следственного судьи внести соответствующую информацию о совершении уголовного правонарушения в Единый реестр досудебных решений по заявлению народного депутата Куприя В.Н. от 15 декабря 2016 года", - говорится в тексте документа.

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Ранее беглый нардеп Александр Онищенко заявил, что купил свой мандат за $6 млн.

В 2014 году ЦИК отказала ему в регистрации кандидатом в депутаты, суд против Центризбиркома и апелляцию политик проиграл. Онищенко утверждает, что после этого заплатил Давиду Жвании за предвыборную кампанию $6 млн. По словам нардепа-беглеца, потом он встретился с президентом Украины и глава ЦИК Михаил Охендовский лично зарегистрировал его кандидатом.

В Администрации президента назвали слова беглого депутата ложью и выдумкой.

15 декабря 2016 года директор НАБУ Артем Сытник заявил, что бюро допросит Жванию в связи с заявлениями Онищенко.

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