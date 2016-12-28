Киевский суд начнет рассматривать дело Царева 31 января

В случае неявки экс-нардепа Олега Царева суд будет рассматривать дело против него в порядке заочного судопроизводства

Шевченковский райсуд Киева планирует 31 января 2017 года начать рассмотрение дела против бывшего депутата Верховной Рады от фракции Партии регионов Олега Царева. Повестка опубликована 28 декабря 2016 года в газете Урядовый курьер.

В повестке указано, что в производстве суда находится дело против Царева, обвиняемого по ч. 3 ст. 103, ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса.

"Шевченковский районный суд Киева сообщает, что подготовительное судебное заседание по вышеуказанному криминальному производству состоится 31.01.2017 года в 09:00 в помещении Шевченковского районного суда Киева по адресу: ул. Дегтяревская, 31 А", - отмечается в сообщении.

В случае неявки Царева суд будет рассматривать дело против него в порядке заочного судопроизводства.

4 июля Шевченковский районный суд Киева вернул ГПУ обвинительный акт против Царева, который подозревается в посягательстве на территориальную целостность Украины. Генеральная прокуратура ранее передала в суд заочный обвинительный акт против Царева.

Против Царева возбуждено уголовное дело за призывы к свержению конституционного строя Украины и покушение на ее территориальную целостность. Верховная Рада 3 июня 2014 года лишила его депутатской неприкосновенности.

Сейчас Царев живет в оккупированном Крыму. 3 августа 2016 года сообщалось, что семья экс-депутата получила здание детского санатория Ай Тодор от российских оккупантов в Крыму.

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