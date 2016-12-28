Украина будет просить ОБСЕ добавить видеокамер в зону АТО

Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц благодаря совместной работе с мониторинговой миссией ОБСЕ получило информацию о зоне наблюдения видеокамер в одном из секторов в зоне проведения АТО. Об этом сообщает заместитель министра по вопросам оккупированных территорий Георгий Тука в Facebook.

"Не так давно сотрудники ОБСЕ предоставили нам географическую карту сектора "М", на которой нанесены зоны наблюдения видеокамеры. Не секрет, что камера установлена для того, чтобы ОБСЕ могла реально фиксировать факты обстрелов со стороны оккупантов. Именно "фиксировать", а не "и так все знают". По нашей просьбе наши военные сделали детальный анализ действия этой камеры и предоставили нам соответствующую информацию", - написал Тука.

Он также добавил, что благодаря этой информации во время переговоров с ОБСЕ украинская сторона будет иметь возможность просить об установке дополнительного оборудования.

"Во-первых, хочу поблагодарить наших специалистов! Честно, не ожидал такой детализации! Молодцы! Во-вторых, теперь в переговорах с ОБСЕ, мы будем иметь возможность опираться на объективные факты и предлагать установку дополнительного оборудования, ради получения объективной беспристрастной информации. К сожалению, не могу выложить те данные, которые получил от ВСУ, но, поверьте, ребята заслуживают благодарности!", - добавил Тука.

В пресс-центре штаба АТО сообщили, что за сутки боевики 44 раза обстреляли ВСУ в зоне проведения антитеррористической операции.

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