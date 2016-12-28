Для половины украинцев безвизовый режим не важен - опрос

Большинство украинцев поддерживают евроинтеграцию, при этом для половины не важен безвизовый режим с ЕС

Большинство украинцев поддерживают евроинтеграцию, при этом для половины не важен безвизовый режим с ЕС. Об этом свидетельствуют результаты исследования Фонда Деминициативы и Центра Разумкова, которое представила журналистам на пресс-конференции директор Фонда Деминициативы Ирина Бекешкина, передает корреспондент ЛІГА.net.

50% респондентов заявили, что безвизовый режим для них не важен. Важным введение безвизового режима считают 44% опрошеных. При этом вступление Украины в ЕС поддержали 58% респондентов, а 11% - вступление в Таможенный Союз. В декабре 2013 года вступление в ЕС поддерживали 47%, а вступление в Таможенный союз -37%.

Опрос был проведен Фондом Деминициативы совместно с социологической службой Центра Разумкова с 16 по 20 декабря 2016 года во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донбасса. Опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет. Погрешность не превышает 2,3%. Опрос профинансирован в рамках проекта МАТРА посольства Королевства Нидерланды.

27 декабря в Министерстве иностранных дел заявили, что ожидают ратификации парламентом Нидерландов соглашения об ассоциации между Европейским Союзом и Украиной после 15 марта 2017 года.

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