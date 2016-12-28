Названы радиостанции, которые будут вещать на Крым с Чонгара

На Крым смогут вещать радиостанции: "Украинское радио", "ТК "Атлант-СВ", "Радио Крым. Реалии", "ТРК "София"

Нацсовет определил четырех победителей конкурса радиочастот, которые смогут вещать на Крым с Чонгара. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

На Крым смогут вещать радиостанции: "Украинское радио", "ТК "Атлант-СВ", "Радио Крым. Реалии", "ТРК "София".

"Это прецедент для Украины, поскольку это первый конкурс для вещания на Крым со времени его оккупации. После достройки новой вышки в Чонгаре Херсонской области, расположенной в 15 км от КПВВ, можно будет начинать вещание", - сообщил член Нацсовета Сергей Костинский.

По его словам, в следующем году из-за отключения аналогового телевидения у радиокомпаний будут большие шансы получить лицензию.

Исполнительный директор "Украинского радио" Анатолий Табаченко отметил, что у будущего общественного вещателя будет три новые радиочастоты, которые в скором времени освоят.

Оккупационная администрация в Крыму обещает не допустить вещания украинских медиа на полуостров. Предсавитель оккупантов Дмитрий Полонский заявил, что вещание будет пресекаться с помощью "технических средств".

Костинский ответил на это, что оккупационной администрации не удастся заглушить украинское вещание, так как "не хватит телекоммуникационной инфраструктуры".

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