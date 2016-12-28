Оккупанты нашли замену Поклонской

Этого человека зовут Олег Камшилов, ранее он работал первым заместителем прокурора Москвы. Теперь он займет место Наталии Поклонской

Оккупанты нашли нового человека на придуманную ими должность так называемого прокурора Крыма. Об этом сообщает прокремлевское агентство ТАСС.

Сообщается, что этого человека зовут Олег Камшилов, ранее он работал первым заместителем прокурора Москвы. Теперь он займет место Наталии Поклонской.

На так называемом "государственном совете" Крыма Камшилова оккупантам представил заместитель генерального прокурора России Леонид Коржинек.

В России Камшилов работал первым заместителем Омского горпрокурора, первым зампрокурора Красноярского края, с 2015 года - первым зампрокурора Москвы.

Как известно, с мая 2014 года по октябрь 2016 года "должность" так называемого прокурора Крыма занимала Наталья Поклонская.

Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых выборов с участием Крыма в 2016-м году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.

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