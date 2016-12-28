В 2016 году в Украине выявлено 262 случая нарушений свободы слова

В 2015 году Институт массовой информации зафиксировал 310 нарушений свободы слова, в 2014 году - 995 случаев

В 2016 году на неоккупированной территории Украины было зафиксировано 262 случая нарушений свободы слова, что примерно на 15% меньше, чем в прошлом году. Об этом свидетельствуют данные ежегодного исследования Института массовой информации "Барометр свободы слова".

В 2015 году ИМИ зафиксировал 310 нарушений свободы слова в Украине, в 2014 году - 995 случаев.

Больше всего нарушений связано с препятствование законной профессиональной деятельности журналистов - 107 (в 2015 году - 100, в 2014 году - 150, в 2013 году - 130). Чаще всего журналистам препятствовали частные лица, правоохранители и местная власть.

На втором месте по количеству случаев идут угрозы и запугивания журналистов - 42. В 2016 году эта категория превысила по количеству случаев прошлый год, когда было зафиксировано 36 угроз журналистам (в 2014 году - 98, в 2013 году - 35). Угрожали преимущественно частные лица и депутаты разных уровней.

В тройку лидеров по количеству случаев также вошли избиения и нападения на журналистов и ограничения доступа к публичной информации - по 30 случаев соответственно.

Количество случаев избиений и нападений на журналистов в 2016 сократилось почти вдвое по сравнению с 2015 годом (58 нападений), и почти в 10 раз по сравнению с 2014 годом (286). Нападали на журналистов в этом году, в основном, частные лица. В 2014 и 2013 годах основными агрессорами были представители правоохранительных органов и местные чиновники.

Количество ограничений доступа к публичной информации в этом году почти сравнялось с предыдущим годом (33 случая), в 2014 - 14, в 2013 году - 13 случаев. В 2016 году, как и в прошлом году, ограничивали доступ журналистов преимущественно органы местной власти.

Кроме того, в 2016 году в Украине произошел 1 случай убийства журналиста (в 2015 - 2, в 2014 году - 7, в 2013 - ни одного). Речь идет об убийстве Павла Шеремета.

В 2016 году регионами-лидерами нарушений (кроме оккупированных территорий) стали:

• Киев (56) + Киевская область (6) - 62

• Днепропетровская область - 21

• Николаевская область - 21

• Волынская область - 18

• Полтавская область - 17

• Одесская область - 16

• Львовская область - 13

• Запорожская область - 12

• Херсонская область -12

• Донецкая область - 10

• Закарпатская область - 10







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