Меньше всего украинцы доверяют главе Нацбанка Гонтаревой - опрос

Лидерами по доверию украинцев стали Петр Порошенко, Юлия Тимошенко и Юрий Луценко

Меньше всего украинцы доверяют главе Нацбанка Валерии Гонтаревой. Об этом свидетельствуют результаты исследования Фонда Деминициативы и Центра Разумкова, которое представил директор социологической службы Центра Разумкова Андрей Быченко, передает корреспондент ЛІГА.net.

Полностью доверяют Гонтаревой 0,5% опрошеных, скорее доверяют 4,7% скорее не доверяют 31,3%, совсем не доверяют 53,9%, затруднились с ответом 5%, не знают такую 4,5% (баланс доверия-недоверия -80%).

Арсению Яценюку полностью доверяют 1,7% опрошеных, скорее доверяют 8,2%, скорее не доверяют 29,9%, совсем не доверяют 51,6%, затруднились с ответом 8,4%, не знают такого 0,2% (баланс доверия-недоверия -71,6%).

Арсену Авакову полностью доверяют 0,6% опрошеных, скорее доверяют 8,3%, скорее не доверяют 30%, совсем не доверяют 49,9%, затруднились с ответом 8,5%, не знают такого 2,7% (баланс доверия-недоверия -71%).

Александру Турчинову полностью доверяют 1,4% опрошеных, скорее доверяют 12,6%, скорее не доверяют 35,4%, совсем не доверяют 39,9%, затруднились с ответом 9,4%, не знают такого 1,3% (баланс доверия-недоверия -61,3%).

Юрию Бойко полностью доверяют 2,9% опрошеных, скорее доверяют 11,4%, скорее не доверяют 29,1%, совсем не доверяют 45%, затруднились с ответом 6,1%, не знают такого 5,5% (баланс доверия-недоверия -59,8%).

Олегу Ляшко полностью доверяют 3,6% опрошеных, скорее доверяют 16%, скорее не доверяют 35,6%, совсем не доверяют 37,7%, затруднились с ответом 6,5%, не знают такого 0,6% (баланс доверия-недоверия -53,7%).

Надежде Савченко полностью доверяют 2,9% опрошеных, скорее доверяют 14,6%, скорее не доверяют 31%, совсем не доверяют 39,2%, затруднились с ответом 12%, не знают такую 0,3% (баланс доверия-недоверия -52,7%).

Юлии Тимошенко полностью доверяют 4,3% опрошеных, скорее доверяют 16,5%, скорее не доверяют 34%, совсем не доверяют 37,2%, затруднились с ответом 7,6%, не знают такую 0,4%, (баланс доверия-недоверия -50,4%).

Вадиму Рабиновичу полностью доверяют 3,5% опрошеных, скорее доверяют 13,3%, скорее не доверяют 31,4%, совсем не доверяют 35,1%, затруднились с ответом 9,3%, не знают такого 7,5% (баланс доверия-недоверия -49,7%).

Дмитрию Ярошу полностью доверяют 1,9% опрошеных, скорее доверяют 16%, скорее не доверяют 30,3%, совсем не доверяют 35,3%, затруднились с ответом 13,6%, не знают такого 2,9% (баланс доверия-недоверия -47,7%).

Петру Порошенко полностью доверяют 4,2% опрошеных, скорее доверяют 20,2%, скорее не доверяют 30,7%, совсем не доверяют 37,9%, затруднились с ответом 6,8%, не знают такого 0,2% (баланс доверия-недоверия -44,2%).

Юрию Луценко полностью доверяют 1,7% опрошеных, скорее доверяют 21,2%, скорее не доверяют 29,3%, совсем не доверяют 36,8%, затруднились с ответом 9,4%, не знают такого 1,6% (баланс доверия-недоверия -43,2%).

Опрос был проведен Фондом Деминициативы совместно с социологической службой Центра Разумкова с 16 по 20 декабря 2016 года во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донбасса. Опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет. Погрешность не превышает 2,3%. Опрос профинансирован в рамках проекта МАТРА посольства Королевства Нидерланды.

Ранее сообщалось, что украинцы больше всего доверяют волонтерам и армии, не доверяют - российским СМИ и украинским чиновникам.

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