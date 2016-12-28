В Госпогранслужбе рассказали о режиме работы КПВВ на праздники

В период праздников особое внимание будет уделено функционированию КПВВ, расположенных на линии разграничения и в зоне АТО, отметили в ГПСУ

В связи с новогодними и рождественскими праздниками Госпогранслужба усилит работу на контрольных пунктах въезда-выезда, расположенных на линии разграничения с оккупированной территорией. Об этом сообщает пресс-центр ГПСУ.

"В период праздничных дней особое внимание будет уделено функционированию контрольных пунктов въезда-выезда, расположенных на линии разграничения в районе проведения АТО. В связи с возможным ухудшением погодных условий Госпогранслужба во взаимодействии с военно-гражданскими администрациями инициировали бесперебойную работу пунктов обогрева", - говорится в сообщении.

В ГПСУ отметили, что сегодня Госслужба чрезвычайных ситуаций уже оборудовала пункты обогрева на КПВВ Майорское, Марьинка, Новотроицкое и Гнутово.

Там круглосуточно дежурят сотрудники ГСЧС, гражданам предоставляются горячие напитки, теплые вещи и одеяла.

На новогодние и рождественские праздники все КПВВ в зоне АТО будут работать в штатном режиме, подчеркнули в ГПСУ. Ограничение предвидены только в случае обострения ситуации и угрозы жизни людей.

В Госпогранслужбе отметили, что вместе с усилением мер контроля, обеспечением надлежащего функционирования всех пунктов пропуска и КПВВ внимание будет обращаться и на соблюдение персоналом ГПСУ стандартов культуры пограничного контроля.

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