Апелляционный суд отменил разрешение на задержание Курченко

По результатам апелляционного рассмотрения коллегия судей удовлетворила апелляцию адвокатов Курченко и отменила решение суда первой инстанции

Апелляционный суд Киева отменил разрешение на задержание и содержание под стражей харьковского бизнесмена, владельца Восточно-европейской топливно-энергетической компании Сергея Курченко. Об этом сообщает пресс-служба Апелляционного суда.

В среду Апелляционный суд рассмотрел апелляцию защиты Курченко на решение Печерского райсуда Киева от 10 мая, которым в отношении бизнесмена была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Печерский суд разъяснил, что после его задержания и не позднее чем через 48 часов с момента доставки к месту уголовного производства суд должен будет рассмотреть вопрос о применении избранной меры пресечения.

По результатам апелляционного рассмотрения коллегия судей удовлетворила апелляцию адвокатов Курченко и отменила решение суда первой инстанции.

Апелляционный суд отказал в удовлетворении ходатайства Генпрокуратуры об избрании в отношении Курченко меры пресечения в виде содержания под стражей.

Беглый экс-министр доходов и сборов Александр Клименко и бизнесмен Сергей Курченко нанесли Украине 198 млрд гривен убытков.

В апреле 2014 года Курченко был объявлен в международный розыск. В марте 2014 года Генпрокуратурой было открыто уголовное производство против должностных лиц госпредприятий, производящих сжиженный газ - акционерных обществ Укргазддобыча, Черноморнефтегаз и Укрнафта.

В марте этого года в отношении Курченко было составлено сообщение о подозрении "как руководителя преступной организации, которая в течение 2013 года и начале 2014 совершившим тяжкие и особо тяжкие преступления в банковской отрасли".

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.