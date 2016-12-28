За сутки оккупанты 22 раза открывали огонь в Донбассе - штаб

По данным штаба, обстановка в зоне боевых действий остается сложной и неспокойной. Боевики 22 раз открывали огонь в сторону украинских подразделений

За день подконтрольные РФ бандформирования 22 раза обстреляли позиции украинских военных. Как сообщает пресс-центр АТО, огонь боевики сосредоточили на мариупольском и донецком направлении.

На мариупольском направлении из 82-мм минометов оккупанты обстреляли Красногоровку, а из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - Старогнатовку, Широкино, Новотроицкое и Марьинку.

На донецком направлении из минометов и пулеметов боевики вели огонь по позициям АТО у Луганского, а из стрелкового оружия - вблизи Зайцево и Новоселивки Второй.

На луганском направлении из БМП наемники обстреливали Балку Кошарную. Из стрелкового оружия - Крымское и Малиновое.



Как рассказал сегодня спикер АТО, за минувшие сутки в результате боевых действий в Донбассе военные не понесли потерь ни погибшими, ни ранеными.

С 00:00 24 декабря вступил в силу режим прекращения огня в Донбассе, о котором договорилась трехстороння контактная группа в Минске. Министр обороны Степан Полторак заявил, что договоренности о прекращении огня в зоне АТО не выполняются.

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