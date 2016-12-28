В Крыму политзаключенному Балуху вызвали скорую

Доктор, который осматривал Владимира Балуха, не поставил ему диагноз и не выдал никаких документов, подтверждающих визит

Утром 28 декабря в оккупированном Крыму к украинскому активисту Владимиру Балуху в камеру изолятора вызывали скорую помощь. Об этом сообщает Крымская правозащитная группа со ссылкой на жену активиста Наталью Балух.

Правозащитники уточняют, что Балух в данный момент находится в изоляторе временного содержания в пгт. Раздольное.

По информации жены Балуха, доктор, который осматривал Владимира, не поставил ему диагноз, не выдал никаких документов, подтверждающих свой визит, однако назначил список лекарств, который позже передали ей.

Купленные лекарства Наталья Балух сегодня же передала дежурному изолятора.

Среди назначенных доктором препаратов есть антибиотик, средства от ринита и кашля, а также таблетки для лечения болезней желудочно-кишечного тракта.

Получил ли в итоге Владимир эти лекарства, на данный момент неизвестно. Наталья Балух сообщила, что последний раз видела Владимира на заседании суда 27 декабря.

"Пообщаться нам не дали. Выглядит он болезненно и похудел", - рассказала она.

8 декабря, в селе Серебрянка Раздольненского района в оккупированном Крыму оккупанты провели обыски в домах проукраинского жителя Владимира Балуха и его матери. После обысков Балух был задержан.

Сотрудники ФСБ заявили, что на крыше дома, где живет Балух, якобы обнаружены 90 патронов и несколько тротиловых шашек.

Владимир Балух известен своей проукраинской позицией, ранее он неоднократно подвергался преследованию со стороны оккупационных властей как в административном, так и уголовном порядке. Над крышей дома у Балуха с декабря 2013 года развивался украинский флаг.

14 декабря оккупанты предъявили Балуху обвинение в незаконном приобретении и хранении боеприпасов.

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