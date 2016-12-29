С 1 января канал UBR прекращает вещание
В Украине с 1 января 2017 года телеканал UBR прекращает вещание. Об этом сообщил выпускающий редактор телеканала Сергей Шинкарь у себя в Facebook.
"Под елочку - новость, закрыли UBR", - отметил он.
По словам источника ЛІГА.net, рассматривались несколько вариантов, но решили закрыть телеканал из-за низких показателей.
Канал UBR входит в медиахолдинг Вести Украина, который связывают с беглым экс-министром доходов и сборов Александром Клименко времен диктатора Виктора Януковича.
29 декабря сообщалось, что руководство телеканала 1+1 утверждает - телеканалу грозит рейдерский захват.
Читайте также: Медиагигиена: сколько платят за раскрутку темы примирения с РФ
Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
09:05
-
09:11
-
08:00
-
01:11
-
27.12.16
09:20
Новости партнеров
- 29358
- 24236
- 24020
- 20175
- 17550