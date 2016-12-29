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С 1 января канал UBR прекращает вещание

29.12.2016 08:28
Канал UBR входит в медиахолдинг Вести Украина
С 1 января канал UBR прекращает вещание
Фото: скриншот видео

В Украине с 1 января 2017 года телеканал UBR прекращает вещание. Об этом сообщил выпускающий редактор телеканала Сергей Шинкарь у себя в Facebook.

"Под елочку - новость, закрыли UBR", - отметил он.

По словам источника ЛІГА.net, рассматривались несколько вариантов, но решили закрыть телеканал из-за низких показателей.

Канал UBR входит в медиахолдинг Вести Украина, который связывают с  беглым экс-министром доходов и сборов Александром Клименко времен диктатора Виктора Януковича.

29 декабря сообщалось, что руководство телеканала 1+1 утверждает - телеканалу грозит рейдерский захват.  

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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