В Донецкой области на пункте Майорск открыли логистический центр
29.12.2016 09:07
Логистический центр достраивается, но уже начал работать, сказал глава Донецкой ОВГА Павел Жебривский
Фото: facebook.com/zhebrivskyi
На КПВВ Майорск Донецкой области начал работать новый логистический центр. Об этом сообщает глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский у себя в Facebook.
"Он еще достраивается, но уже начал работать. Логистический центр создают предприниматели Бахмутчины. За свой счет и своими силами. За первый день работы центра его посетили более ста жителей с временно оккупированной территории Донбасса. Покупают в основном мясо-молочные продукты", - отметил Жебривский.
В 2015 году в Донецкой области открыли первый логистический центр.
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