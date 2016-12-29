USD:  26.59  27.15   EUR:  27.62  28.50  
Самообразование
Спецпроекты
Свой бизнес

В Донецкой области на пункте Майорск открыли логистический центр

29.12.2016 09:07
Логистический центр достраивается, но уже начал работать, сказал глава Донецкой ОВГА Павел Жебривский
В Донецкой области на пункте Майорск открыли логистический центр
Фото: facebook.com/zhebrivskyi

На КПВВ Майорск Донецкой области начал работать новый логистический центр. Об этом сообщает глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский у себя в Facebook.

"Он еще достраивается, но уже начал работать. Логистический центр создают предприниматели Бахмутчины. За свой счет и своими силами. За первый день работы центра его посетили более ста жителей с временно оккупированной территории Донбасса. Покупают в основном мясо-молочные продукты", - отметил Жебривский.

34.jpg

В 2015 году в Донецкой области открыли первый логистический центр.

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Загрузка...
узнать больше
slovoidilo.ua
Спецпроекты
Все спецпроекты
Новости партнеров
 