В Донецкой области на пункте Майорск открыли логистический центр

Логистический центр достраивается, но уже начал работать, сказал глава Донецкой ОВГА Павел Жебривский

На КПВВ Майорск Донецкой области начал работать новый логистический центр. Об этом сообщает глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский у себя в Facebook

"Он еще достраивается, но уже начал работать. Логистический центр создают предприниматели Бахмутчины. За свой счет и своими силами. За первый день работы центра его посетили более ста жителей с временно оккупированной территории Донбасса. Покупают в основном мясо-молочные продукты", - отметил Жебривский.





В 2015 году в Донецкой области открыли первый логистический центр.

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