РФ удерживает более 40 политзаключенных-украинцев - инфографика

Государство-агрессор незаконно удерживает на своей территории не менее 17 граждан Украины, еще 27 - в оккупированном Крыму

Россия удерживает на своей территории по политическим мотивам как минимум 17 граждан Украины, еще 27 украинцев безосновательно задержаны и арестованы в оккупированном агрессором Крыму. Об этом говорится в заявлении на сайте Министерства иностранных дел Украины.



"МИД Украины выражает категорический протест Российской Федерации в связи с продолжающимися репрессиями, незаконными задержаниями, обысками и арестами, а также пытками и жестоким обращением в отношении граждан Украины. Несмотря на многочисленные призывы Украины и международного сообщества с требованием немедленно освободить незаконно удерживаемых и осужденных украинцев, российское руководство продолжает порочную практику использования граждан Украины как заложников своей агрессивной политики против нашего государства", - говорится в заявлении.

Как отмечают в МИД, Москва продолжает игнорировать взятые на себя обязательства в рамках минских договоренностей касательно обмена заложников и незаконно удерживаемых лиц по принципу "всех на всех".

"Хотя в Украину и вернулись шестеро пленников, их количество не уменьшилось, а, наоборот, возросло: сейчас нам известно о политически мотивированном удержании на территории государства-оккупанта, по меньшей мере, 17 украинцев. Еще больше наших соотечественников безосновательно задержаны и арестованы на оккупированном Крымском полуострове. Более ста украинцев в ужасных условиях содержатся российско-террористическими силами в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей", - подчеркнули в министерстве.





Инфографика: Медийная инициатива за права человека

В заявлении также говорится, что государство-агрессор продолжает необоснованно отказывать украинским дипломатам в посещении политзаключенных. К заложникам систематически применяются пытки и психологическое давление, чему есть неоспоримые свидетельства, заявляют в МИД. Кроме того, украинцев обманным путем втягивают в схемы по распространению наркотиков в РФ, почти тысяча из них осуждены по преимущественно сфабрикованным делам, отметили в ведомстве.

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"Злонамеренность действий Кремля в отношении граждан Украины приобрела столь непрогнозируемый и угрожающий характер, что в Украине вынуждены предостерегать соотечественников от поездок на территорию РФ и на временно оккупированные ею украинские территории", - сказано в заявлении.

Как отмечают во внешнеполитическом ведомстве, Украина вместе с международными партнерами прилагает все возможные политико-дипломатические и правовые усилия для освобождения из российского плена своих граждан.

"МИД Украины требует от РФ немедленно и без каких-либо дополнительных условий освободить всех незаконно удерживаемых граждан Украины, прекратить практику политического преследования и репрессий в отношении наших соотечественников", - говорится в заявлении.

Также украинские дипломаты призывают государства-члены ООН принять дальнейшие консолидированные шаги для усиления давления на агрессора за злостное нарушение им ключевых положений международных конвенций по правам человека, других основополагающих международно-правовых документов, а также пренебрежение требованиями резолюции Генассамблеи ООН по нарушению прав человека в оккупированном Крыму.

26 декабря 2016 года уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Валерия Лутковская посетила политзаключенных в СИЗО оккупированного Крыма.

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