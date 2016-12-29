Украина в одностороннем порядке передала ОРДЛО 15 человек

По словам Ирины Геращенко, Украина также инициировала обмен 58-ми подтвержденных боевиками наших заложников на 228 сторонников сепаратистов

Украина в одностороннем порядке передала представителям террористических организаций ДНР и ЛНР 15 сторонников сепаратистов, ранее задержанных за участие в незаконных группировках. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Украинская государство пошло на такой жест доброй воли в надежде окончательно "разморозить" процесс обмена пленными, который блокировался боевиками", - говорится в сообщении.

"Мы готовы идти на уступки в этом вопросе, чтобы быстрее вернуть наших пленников в семьи", - сказал глава СБУ Василий Грицак.

По его словам, Украина также инициировала обмен 58-ми подтвержденных боевиками наших заложников на 228 сторонников сепаратистов. "СБУ будет прилагать максимум усилий, чтобы этот обмен состоялся в рождественские праздники", - заверил Грицак.

Представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней группы Ирина Геращенко на своей странице в Facebook уточнила, что среди переданных представителям ОРДЛО - 6 женщин, также пожилые и страдающие от заболеваний люди.

По ее словам, представители ОРДО пообещали, что до нового года будут выпущены подростки, которых удерживают в тюрьме за "диверсии и терроризм".

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.