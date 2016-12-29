Кабмин утвердил еще двух госсекретарей
Кабинет министров Украины утвердил на должность государственного секретаря Министерства обороны генерал-полковника Александра Дубляна. Госсекретарем Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц стал Сергей Злакоман. Соответствующие распоряжения опубликованы на правительственном портале.
Оба госсекретаря ранее служили в тех же ведомствах, в которых заняли новые посты. Дублян ранее занимал должность заместителя министра обороны Украины, а Сергей Злакоман был замминистра Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.
28 декабря Кабмин назначил Андрея Галущака государственным секретарем Министерства инфраструктуры с испытательным сроком с три месяца.
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