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НАБУ завершило расследование дела экс-ректора НАУ

30.12.2016 06:30
Как сообщил глава САП Назар Холодницкий, собранных детективами доказательств достаточно для передачи дела в суд
НАБУ завершило расследование дела экс-ректора НАУ
Назар Холодницкий

Национальное антикоррупционнное бюро Украины завершило расследование дела бывшего исполняющего обязанности ректора Национального авиационного университета Владимира Харченко. Об этом сообщил руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий на своей странице в Facebook.

"Бывший и.о. ректора, руководитель адвокатского объединения и бывший служащий ВСУ и органов государственной безопасности Украины, генерал-майор в отставке обвиняется в вымогательстве и получении 26.08.2016 неправомерной выгоды в особо крупном размере, а также в умышленном неисполнении судебных решений о возобновлении на работе незаконно уволенных сотрудников университета", - написал Холодницкий. 

Как сообщил руководитель САП, собранных детективами доказательств достаточно для составления и направления в суд обвинительного акта.

26 августа МОН освободило Владимира Харченко от выполнения обязанностей ректора Национального авиационного университета (НАУ).

27 августа и.о. ректора НАУ Владимиру Харченко и его адвокату сообщили о подозрении по ч.4 ст. 368 Уголовного кодекса.

8 декабря руководитель САП Назар Холодницкий сообщил, что в деле о получении взятки и.о. ректора Национального авиационного университета Владимиром Харченко фигурирует еще один подозреваемый - бывший генерал-майор СБУ.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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