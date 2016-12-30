НАБУ завершило расследование дела экс-ректора НАУ

Как сообщил глава САП Назар Холодницкий, собранных детективами доказательств достаточно для передачи дела в суд

Национальное антикоррупционнное бюро Украины завершило расследование дела бывшего исполняющего обязанности ректора Национального авиационного университета Владимира Харченко. Об этом сообщил руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий на своей странице в Facebook.

"Бывший и.о. ректора, руководитель адвокатского объединения и бывший служащий ВСУ и органов государственной безопасности Украины, генерал-майор в отставке обвиняется в вымогательстве и получении 26.08.2016 неправомерной выгоды в особо крупном размере, а также в умышленном неисполнении судебных решений о возобновлении на работе незаконно уволенных сотрудников университета", - написал Холодницкий.

Как сообщил руководитель САП, собранных детективами доказательств достаточно для составления и направления в суд обвинительного акта.

26 августа МОН освободило Владимира Харченко от выполнения обязанностей ректора Национального авиационного университета (НАУ).

27 августа и.о. ректора НАУ Владимиру Харченко и его адвокату сообщили о подозрении по ч.4 ст. 368 Уголовного кодекса.

8 декабря руководитель САП Назар Холодницкий сообщил, что в деле о получении взятки и.о. ректора Национального авиационного университета Владимиром Харченко фигурирует еще один подозреваемый - бывший генерал-майор СБУ.

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