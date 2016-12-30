Адвокат: Психическое состояние Клыха продолжает ухудшаться

Адвокат Станислава Клыха Докка Ицлаев сообщил, что сразу после новогодних праздников может состояться этапирование Клыха

Психическое состояние украинца Станислава Клыха, приговоренного российским судилищем к 20 годам тюрьмы по обвинению якобы в участии в чеченской войне, продолжает ухудшаться. Об этом написал адвокат Клыха Докка Ицлаев в Facebook.

Во время посещения Клыха в четверг, 29 декабря, адвокату не удалось поговорить с подзащитным, поскольку он постоянно говорил о не касающихся дела вещах, что, по мнению Ицлаева, свидетельствует об ухудшении его состояния.

"Разговор у нас явно не получился. Мне причина ясна и понятна - болезнь Станислава прогрессирует. Да и в СИЗО все прекрасно понимают, что человек болен. Относятся к этой ситуации с осознанием того, что им нужно перетерпеть, так как к делу примешана политика. Уже когда вышел, сотрудник у двери говорит мне, что не уходил, так как боялся, как бы Станислав на меня не напал", - рассказал адвокат. Он также сообщил, что сразу после новогодних праздников может состояться этапирование Клыха.

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"Если в СИЗО Грозного понимают, что Станислав болен, то там, куда его привезут, сразу это не поймут ни сотрудники ФСИН, ни осужденные, с которыми столкнется Станислав. Могут быть серьезные неприятности", - опасается Ицлаев.

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В мае 2016 года в столице Чечни суд оккупантов признал украинских политзаключенных Николая Карпюка и Станислава Клыха виновными "в преступлениях во время Чеченской войны". В том же месяце российский суд вынес украинцам приговор, первому назначили 22,5 года, второму - 20 лет заключения.

Ранее о тяжелом психическом состоянии Клыха сообщал адвокат Илья Новиков.

Спецслужбы РФ похитили Карпюка в марте 2014 года в Черниговской области, а Клых был задержан в августе того же года в Орле (РФ). Оба отрицают свою вину. Украинцы заявляют, что были незаконно задержаны, и что к ним применили пытки. Правозащитный центр "Мемориал" в РФ признал Карпюка и Клыха политзаключенными.

В октябре Верховный суд РФ оставил без изменений решение чеченского суда, жалобу защиты украинцев - без удовлетворения.

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