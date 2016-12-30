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Украина направила в ООН письмо о репрессиях РФ против украинцев

30.12.2016 09:36
Украина обратилась к генсеку ООН Пан Ги Муну с письмом, в котором призвала усилить санкции против РФ за репрессии
Украина направила в ООН письмо о репрессиях РФ против украинцев
Фото: EPA

Представитель Украины при ООН Владимир Ельченко в письме генсеку Организации Пан Ги Муну заявил о репрессиях против граждан Украины со стороны России. Обращение опубликованном в Twitter украинской миссии.

В нем Ельченко призвал рассмотреть призыв украинского МИД об усилении санкций против РФ на текущей, 71-й сессии ООН.


Фото: скриншот twitter.com/UKRinUN

29 декабря 2016 года Министерства иностранных дел Украины опубликовало заявление о том, что Россия удерживает на своей территории по политическим мотивам как минимум 17 граждан Украины, еще 27 украинцев безосновательно задержаны и арестованы в оккупированном агрессором Крыму.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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