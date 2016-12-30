Украина направила в ООН письмо о репрессиях РФ против украинцев
Представитель Украины при ООН Владимир Ельченко в письме генсеку Организации Пан Ги Муну заявил о репрессиях против граждан Украины со стороны России. Обращение опубликованном в Twitter украинской миссии.
В нем Ельченко призвал рассмотреть призыв украинского МИД об усилении санкций против РФ на текущей, 71-й сессии ООН.
Фото: скриншот twitter.com/UKRinUN
29 декабря 2016 года Министерства иностранных дел Украины опубликовало заявление о том, что Россия удерживает на своей территории по политическим мотивам как минимум 17 граждан Украины, еще 27 украинцев безосновательно задержаны и арестованы в оккупированном агрессором Крыму.
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