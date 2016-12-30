Посол Франции назвала спекуляцией отсрочку безвизового режима

Посол Франции в Украине Изабель Дюмон подчеркнула, что не хочет комментировать спекуляции, которые не имеют никакой связи с реальностью

Посол Франции в Украине Изабель Дюмон заявила, что отсрочка безвизового для Украины из-за президентских выборов во Франции - это спекуляция. Об этом она сказала в интервью Укринформу.

Отвечая на вопрос, откуда появляются спекуляции посол сказала: "Вы сами знаете. Извините, но я же не могу комментировать спекуляции, которые не имеют никакой связи с реальностью".

Что касается будущего переговоров в нормандском формате после президентских выборов во Франции весной 2017 года, посол считает, что говорить о последствиях, какой будет политика после выборов все-таки очень рано.

"В целом же я могу сказать, что обычно во французской системе внешняя политика мало меняется. Есть, конечно, нюансы. Но поскольку Франция играет значительную роль на мировой арене, то в основе ее внешней политики находятся твердые общие принципы - это защита прав человека, защита международного права, ну и естественно защита национальных интересов. Поэтому и после любой смены правительства эти базовые принципы сохраняются, все делается на основе базовых принципов", - добавила она.

30 ноября сообщалось, что заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль заявила, что решение о предоставлении украинцам безвизового режима с ЕС откладывается из-за выборов во Франции и Германии.

Ранее посол Франции в Украине заявляла, что Франция поддерживает скорейшее введение безвизового режима Украины с Европейским Союзом.

Президентские выборы во Франции 2017 года будут проходить в два тура: первый назначен на 23 апреля, второй - на 7 мая.

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