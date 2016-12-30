Обвинения против 11 экс-депутатов АР Крым направили в суд

Бывшие депутаты Верховной Рады Крыма обвиняются в государственной измене, так как подозреваются в том, что способствовали оккупации Россией Крыма

Прокуратура Автономной Республики Крым направила в суд обвинительные акты в отношении бывших депутатов Верховной Рады АР Крым Сергея Цекова, Светланы Савченко, Константина Бахарева, Эдипа Гафарова, Анатолия Заиченко, Ремзи Ильясова, Григория Иоффе, Владимира Клычникова, Виталия Нахлупина, Ефима Фикса и Сергея Шувайникова. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры АР Крым.

Они обвиняются в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 (государственная измена) УК Украины.

В ведомстве сообщили, что в ходе расследования уголовных производств получены неопровержимые доказательства того, что в марте 2014 эти депутаты Верховной Рады АР Крым "оказали помощь и способствовали оккупации Крыма". В частности, они "незаконно приняли ряд постановлений, в результате чего была создана нелегитимно государственное образование "Республика Крым".

Сепаратистам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от двенадцати до пятнадцяти лет.

"Наша цель - реализовать принцип неотвратимости уголовной ответственности, который мы реализуем с помощью механизма заочного уголовного производства. Сейчас нами завершено досудебное расследование в отношении одиннадцати бывших депутатов Автономной Республики Крым. Это только начало", - добавил прокурор Крыма Гюндуз Мамедов.

10 декабря 2016 года сообщалось, что Генеральный прокурор Юрий Луценко поручил Мамедову создать на официальном сайте прокуратуры АР Крым открытый реестр дел о нарушениях прав человека с возможностью для пользователей направлять в прокуратуру информацию о таких нарушениях. Сейчас в реестре содержаться данные о 88 лицах. По каждому из этих случаев прокуратурой зарегистрировано уголовное производство и ведется расследование.

Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых выборов с участием Крыма в 2016-м году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.

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