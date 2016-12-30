Олигарх Пинчук решил высказаться о политике и компромиссах с РФ

Олигарх, активно работавший на российском рынке, заговорил о компромиссах с агрессором

Украина должна быть готова к компромиссам и трезво оценить свои планы на ближайшее будущее, чтобы жить в мире и процветании. Об этом пишет украинский бизнесмен Виктор Пинчук в своей колонке для The Wall Street Journal.



Пинчук отмечает, что победа Дональда Трампа на выборах в США обеспокоила украинцев, поскольку новая администрация США может начать строить с РФ иные отношения, нежели те, что были у Барака Обамы. Россия, напоминает олигарх, насильственно аннексировала Крым и сформировала (и продолжает поддерживать) так называемые сепаратистское движение в восточных регионах, чтобы взять эту часть Украины под свой контроль. "Мы также опасаемся, что тенденции в Европе, направленные против истеблишмента, выльются на выборах на Континенте в приход лидеров, которые захотят заключить с Кремлем сделку", - пишет он.



Пинчук убежден, что подобные сделки без ведома украинцев и за их спиной заключить нельзя: "Наши граждане уже продемонстрировали, что они начнут борьбу, если у них отберут перспективу жить в свободном, демократическом, толерантном и справедливом государстве". Однако это не отменяет необходимости учиться жить в новых условиях, считает Пинчук. По его мнению, новая команда Белого дома может дать Украине шанс справиться с российским вторжением.



Да, Украина должна быть верна своим принципам - Украина имеет право выбирать свой собственный путь, охранять свою территориальную целостность и строить успешное государство. А страна-агрессор должна выполнить обязательства, взятые в 2014-2015 гг - обеспечить прекращение огня, вывести войска и вооружение с Донбасса, чего она до сих пор не сделала. Но все это может быть частью больше картины, в которой от Украины потребуются болезненные компромиссы, пишет Пинчук.



"Рассмотрим следующие идеи. Украина должна задуматься над вопросом о временном отказе от членства в ЕС как нашей цели на ближайшее будущее. Следует построить европейскую страну, стать привилегированным партнером, а потом обсудить присоединение", - считает бизнесмен.

"Мы придерживаемся позиции, что Крым - это Украина, и он должен вернуться. Но Крым не должен помешать справедливой для всех договоренности об окончании войны на востоке. Понадобится 15-20 лет, чтобы обеспечить достаточный экономический рост, стабилизировать инфраструктуру, социальную защищенность и финансовую систему. Тогда все в Крыму захотят жить в Украине ", - пишет он.

"Конфликт на востоке инициирован из-за границы и не является движением за автономию или гражданской войной. Для честных выборов нет условий, пока Украина не вернет полный контроль над своей территорией. Но нам, возможно, стоит не обращать внимания на эту истину и позволить провести местные выборы", - отмечает олигарх. Он признает, что украинцы Донбасса, пережившие множество лишений, могут воспринять такой шаг как предательство. "Но если такова цена, которую Украина должна заплатить, чтобы показать свою готовность к мирному воссоединению, возможно, нужно пойти на этот компромисс, чтобы спасти миллионы жизней", - считает Пинчук.

"Наконец, давайте признаем, что Украина не присоединится к НАТО в ближайшей или среднесрочной перспективе. Такой сделки нет в повестке дня, а если бы была, она могла бы вызвать международный кризис непредсказуемых масштабов", - считает он. Поэтому Украине нужно стремиться к альтернативной договоренности по безопасности и выбрать нейтральный статус как среднесрочную данность.



По официальным данным, у Пинчука с осени 2013 года не осталось прямых деловых связей со страной-агрессором.



Известно также, что Пинчук, известный своей поддержкой конкурентки Трампа Хиллари Клинтон, выделял $150 тыс фонду самого Трампа для организации его выступления в рамках своей Ялтинской европейской стратегии (YES). Пинчук встретился с Трампом несколько лет назад в Нью-Йорке и предложил выступить.

