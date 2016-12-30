Порошенко утвердил новые положения о военных билетах

Президент подписал указ, которым утвердил новые положения о военном билете рядового, сержантского и старшинского состава, а также офицера запаса

Президент Украины Петр Порошенко утвердил новые положения о военном билете рядового, сержантского и старшинского состава и о военном билете офицера запаса. Соответствующий указ №582/2016 от 30 декабря 2016 года опубликован на сайте главы государства.

Также данным документом президент поручил Кабинету министров обеспечивать изготовление в установленном порядке необходимого количества бланков военных билетов по заказу Министерства обороны, СБУ и Службы внешней разведки Украины.

"Установить, что военные билеты, изготовленные (выданные) до вступления в силу этого указа, считаются действительными на всей территории Украины и не подлежат обмену на военные билеты нового образца, кроме случаев, предусмотренных положением о военном билете рядового, сержантского и старшинского состава и положением о военном билете офицера запаса, утвержденными этим указом", - говорится в тексте документа.

Кроме того, признан утратившим силу указ президента от 25 мая 1994 года №263 о положениях о военных билетах.

Согласно новым положениям, в частности, военные билеты лиц рядового, сержантского и старшинского состава выдаются не только военкоматами, но и соответствующими подразделениями Службы внешней разведки, а билеты офицера запаса - также органами СБУ.

28 декабря 2016 года министр обороны Украины Степан Полторак сообщил, что Кабмин одобрил постановление, согласно которому закупки продуктов, предназначенных для питания военнослужащих, будут проводиться по утвержденному Минобороны каталогу.

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