Чубаров о компромиссах Пинчука: Это приглашение к капитуляции

Глава Меджлиса прокомментировал предложение олигарха к компромиссам с РФ

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что предложение украинского бизнесмена Виктора Пинчука к поиску компромиссов является приглашением к капитуляции. Об этом он сообщил у себя в Facebook.

"То, что Виктор Пинчук стыдливо называет болезненным компромиссом на самом деле является приглашением нас, Украины и украинцев, включая Крым и крымских татар, к капитуляции", - отметил Чубаров.

По его словам, речь идет о тотальной капитуляции.

"Самоуничтожающей, поскольку Пинчук не может не понимать, что вслед за сдачей Крыма и Донбасса, отказом вступать в ЕС и НАТО, Украина просто перестанет существовать как независимое государство", - подчеркнул Чубаров.

"То, что еще не удалось врагам добиться за столетие - уничтожить украинское национальное достоинство и убить в него веру, Пинчук предлагает нам осуществить своими руками", - сказал Чубаров.

30 декабря Пинчук в своей колонке для The Wall Street Journal сказал, что Украина должна быть готова к компромиссам с РФ и трезво оценить свои планы на ближайшее будущее, чтобы жить в мире и процветании.

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.