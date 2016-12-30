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Порошенко одобрил запрет на ввоз антиукраинских изданий из России

30.12.2016 15:57
Президент Петр Порошенко подписал закон, который запрещает распространять печатную продукцию, содержание которой пропагандирует войну в Украине
Порошенко одобрил запрет на ввоз антиукраинских изданий из России
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о внесении изменений в некоторые законы об ограничении доступа на украинский рынок иностранной печатной продукции антиукраинского содержания. Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

Согласно подписанному закону, запрещено выпускать и распространять продукцию, которая пропагандирует государство-агрессора.

Запрет распространяется на печатную продукцию, содержание которой "направлено на ликвидацию независимости Украины, изменение конституционного строя насильственным путем, нарушение суверенитета и территориальной целостности государства, подрыв ее безопасности, незаконный захват государственной власти, пропаганду войны, насилия, коммунистического и/или национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов и их символики".

Документ вступает в силу в день, следующий за его публикацией.

8 декабря  2016 года  Верховная Рада приняла этот закон 8 декабря.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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