Лояльный к РФ глава МИД Австрии собрался в Донбасс

Себастьян Курц намерен доехать до линии разграничения

Министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц, визит которого в Украину ожидается в ближайшее время, намерен посетить Донбасс. Об этом в интервью Укринформу заявил заместитель министра иностранных дел, руководитель аппарата Вадим Пристайко.

По его словам, Курц намерен доехать до линии разграничения.

"Мы в ближайшее время - в начале года - ждем в Украине министра иностранных дел Австрии. Эта страна будет председательствовать в ОБСЕ, поэтому он хочет, и мы это поддерживаем, приехать и своими глазами посмотреть, что происходит на востоке. Из соображений безопасности мы не будем раскрывать его маршрут, но он доедет до линии разграничения", - сказал Пристайко.

Ранее Курц заявлял, что Австрийское правительство хочет добиться смягчения санкций Евросоюза против России, которые были наложены из-за войны в Украине.

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