Парубий: Агрессия Путина многоплановая, его нельзя недооценивать
30.12.2016 16:17
Действия президента страны-агрессора РФ имеют глобальный масштаб, сказал спикер Верховной Рады
Андрей Парубий
Спикер Верховной Рады Андрей Парубий считает, что нельзя недооценивать президента страны-агрессора РФ Владимира Путина. Об этом он заявил в интервью Укринформу, отвечая на вопрос о рисках дестабилизации в Украине.
"Я считаю, что нельзя недооценивать Путина. Его действия имеют глобальный масштаб, его агрессия очень многоплановая. И, конечно, Кремль будет (как это и сейчас) выделять средства как на армию, так и на дестабилизацию Украины изнутри. Поэтому здесь нельзя никогда, ни на каком этапе, расслабляться и считать, что все уже нормально", - сказал Парубий.
По его словам, Украине приходится ежедневно, еженедельно держать фронт, как на востоке, так и в Киеве.
"Конечно, самое сложное мы прошли. Сложные экономические этапы, когда страна была на грани дефолта", - подчеркнул Парубий.
23 августа Парубий сказал, что Путин не намерен останавливаться на агрессии в Украине, его планы масштабнее.
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