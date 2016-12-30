Испания обещает помочь Украине в борьбе с хакерами

Минобороны Испании планирует обучать украинских военных как в Украине, так и организовывать поездки офицеров ВСУ на стажировку в Испанию

Украина получит в 2017 году помощь от Испании для защиты своих жизненно важных структур от атак хакеров. Об этом говорится в опубликованном докладе министра обороны Испании Марии Долорес де Коспедаль, передает Deutsche Welle.

Речь идет, прежде всего, о подготовке кадров для армии Украины силами испанских офицеров-инструкторов. С этой целью подразделения под названием Объединенное командование обороной киберпространства (ОКОК), которое действует при генштабе Испании, выделены дополнительные финансовые ресурсы.

Издание сообщает, что рассматривается также вопрос о предоставлении вооруженным силам Украины соответствующей технологии и оборудования.

Представитель минобороны Испании Даниель Гарсия Кордеро рассказал, что "для конкретизации сотрудничества и изучения ситуации" в Киеве недавно побывали офицеры ОКОК. Планируется обучать украинских военных в Украине, а также организовывать поездки офицеров ВСУ на стажировку в Испанию.

29 декабря 2016 года Президент Украины Петр Порошенко провел заседание Совета национальной безопасности и обороны по вопросам кибербезопасности и защиты инфраструктуры. Он заявил, что в целом в течение последних двух месяцев на объектах пяти ведомств и 31 государственного информационного ресурса выявлено около 6,5 тыс. тысяч спланированных кибератак.

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