Матиос заявляет о восьми погибших в зоне АТО, штаб опровергает

Спикер Минобороны по вопросам АТО Александр Мотузяник не подтвердил информацию главного военного прокурора о крупных потерях ВСУ

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявляет, что по состоянию на текущий момент силы АТО понесли крупные потери в Донбассе. Об этом он сообщил в своем Facebook.

"На фронте ныне потери - восемь военных", - заявил Матиос.

В то же время спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник в комментарии ЛІГА.net сообщил, что по состоянию на 16:00 30 декабря официально известно об одном раненом украинском военном за текущие сутки.

Мотузяник подчеркнул, что полная информация о потерях ВСУ в Донбассе за сутки будет обнародована на традиционном ежедневном брифинге в субботу, 31 декабря.

30 декабря 2016 года Минобороны сообщило, что 29 декабря погибших среди бойцов АТО не было, трое военных получили ранения.

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