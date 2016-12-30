Матиос заявляет о восьми погибших в зоне АТО, штаб опровергает
Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявляет, что по состоянию на текущий момент силы АТО понесли крупные потери в Донбассе. Об этом он сообщил в своем Facebook.
"На фронте ныне потери - восемь военных", - заявил Матиос.
В то же время спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник в комментарии ЛІГА.net сообщил, что по состоянию на 16:00 30 декабря официально известно об одном раненом украинском военном за текущие сутки.
Мотузяник подчеркнул, что полная информация о потерях ВСУ в Донбассе за сутки будет обнародована на традиционном ежедневном брифинге в субботу, 31 декабря.
30 декабря 2016 года Минобороны сообщило, что 29 декабря погибших среди бойцов АТО не было, трое военных получили ранения.
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