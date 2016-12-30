Порошенко предложил американским сенаторам посетить Донбасс
Президент Украины Петр Порошенко предложил сенаторам США Джону Маккейну и Линдси Грэму посетить Донбасс, чтобы воочию увидеть провокации боевиков. Об этом сообщает пресс-служба главы украинского государства.
Порошенко предложил сенаторам осуществить визит в Донбасс для получения объективной информации о подрывных действиях российской стороны и ее боевиков, которые продолжают провокации и нарушают режим прекращения огня.
Стороны отметили важность продолжения усилий по обеспечению выполнения Россией обязательств в соответствии с минскими договоренностями и сохранения политики международных санкций против России до полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины, включая Крым.
Порошенко отметил важность принятия Конгрессом США закона о поддержке стабильности и демократии в Украине, что стало бы важным решением в интересах солидарности и единства с нашим государством.
Глава государства также отметил, что Украина борется не только за независимость: "Мы боремся за свободу, за ценности, за демократию, защищая их в центре Европы в XXI веке", - сказал он.
Порошенко наградил Маккейна орденом Свободы, а Грэма - орденом Ярослава Мудрого. Президент отметил их весомый персональный вклад в укрепление отношений между Украиной и США.
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