Порошенко предложил американским сенаторам посетить Донбасс

Порошенко предложил сенаторам осуществить визит в Донбасс для получения объективной информации о подрывных действиях российской стороны и ее боевиков

Президент Украины Петр Порошенко предложил сенаторам США Джону Маккейну и Линдси Грэму посетить Донбасс, чтобы воочию увидеть провокации боевиков. Об этом сообщает пресс-служба главы украинского государства.

Порошенко предложил сенаторам осуществить визит в Донбасс для получения объективной информации о подрывных действиях российской стороны и ее боевиков, которые продолжают провокации и нарушают режим прекращения огня.

Стороны отметили важность продолжения усилий по обеспечению выполнения Россией обязательств в соответствии с минскими договоренностями и сохранения политики международных санкций против России до полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины, включая Крым.

Порошенко отметил важность принятия Конгрессом США закона о поддержке стабильности и демократии в Украине, что стало бы важным решением в интересах солидарности и единства с нашим государством.

Глава государства также отметил, что Украина борется не только за независимость: "Мы боремся за свободу, за ценности, за демократию, защищая их в центре Европы в XXI веке", - сказал он.

Порошенко наградил Маккейна орденом Свободы, а Грэма - орденом Ярослава Мудрого. Президент отметил их весомый персональный вклад в укрепление отношений между Украиной и США.

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.