В Донбассе за сутки 25 обстрелов, боевики применяют минометы

По данным штаба, обстановка в зоне боевых действий остается сложной и неспокойной. Боевики 25 раз открывали огонь в сторону украинских подразделений

За день подконтрольные РФ бандформирования 25 раз обстреляли позиции украинских военных. Как сообщает пресс-центр АТО, огонь боевики сосредоточили на всех направлениях.

На мариупольском направлении из 120-мм и 82-мм минометов оккупанты вели огонь по Широкино и Талаковке, из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - по Марьинке, Широкино, Лебединском и Гнутово.

На луганском направлении из 82-мм минометов боевики стреляли по Новозванивке. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - по Павлополю, Новозвановке, Кондрашовке Новой, урочищу Красное Гнилище и Новоалександровке.

На донецком направлении из стрелкового оружия огонь велся по Южному и Опытному.

"В районе Попасной произошло боестолкновение. Около 16:00 противник совершил нападение на наблюдательный пункт. Нападение отбито, враг понес потери и отступил", - рассказали в штабе о схватке в зоне АТО.

Как рассказал сегодня спикер АТО, за минувшие сутки в результате боевых действий в Донбассе трое военнослужащих получили ранения.

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