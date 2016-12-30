В НАБУ рассказали, сколько денег вернули государству в 2016 году
Сотрудники Национального антикоррупционного бюро в 2016 году вернули государству более 100 миллионов гривень коррупционных средств, а также предотвратили хищение более 500 миллионов. Об этом говорится в заявлении об итогах года, опубликованном на сайте НАБУ.
Отмечается, что это был первый полный год в истории НАБУ.
"Это был год тяжелого труда, богатый на события. Мы показали, что в Украине может работать профессиональный независимый антикоррупционный орган. В результате за последние 12 месяцев нам удалось вернуть государству более 100 млн грн, а также помешать хищению более полумиллиарда", - говорится в заявлении.
По данным ведомства, сейчас детективы Бюро совместно с прокурорами САП расследуют более 280 производств, более 45 дел, начатых в течение года, уже переданы в суд, отметили в НАБУ.
Также в Бюро отметили, что в этом году было создано первое территориальное управление НАБУ во Львове. "В следующем году планируем запустить работу еще двух - в Одессе и Харькове", - сказано в итоговом заявлении.
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