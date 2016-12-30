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Турция окажет финансовую помощь украинской армии - посол

30.12.2016 22:18
Выделенные турецкой стороной средства будут использованы на приобретение для нужд Вооруженных Сил турецких товаров военного и двойного назначения
Турция окажет финансовую помощь украинской армии - посол
Фото: ukrspec.com

Турция выделит $3,1 млн финансовой помощи для Вооруженных сил Украины в 2017 году. Об этом у себя в Twitter сообщил посол Украины в Турции Андрей Сибига.

Посол рассказал, что по результатам встречи с представителем турецкого Министерства обороны было подписано соглашение о выделении средств для ВСУ.

"Замечательное окончание года - подписал соглашение - будет помощь Турецкой Республики в 2017 году для украинской армии на $3,1 млн. Стратегическое партнерство в действии", - сообщил Сибига.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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