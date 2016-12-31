В России угрожают начать раскол Украины в 2017-м году

Соратник Путина, один из предполагаемых организаторов "русской весны" в Украине в 2014-м снова угрожает украинцам

В Российской Федерации считают, что Украина может исчезнуть как государство из-за выхода из состава СССР в 1991 году. Об этом заявил первый заместитель председателя Госдумы по делам содружества независимых государств Константин Затулин в эфире телеканала Россия.

"Вот сейчас я вам хочу сказать: если в следующем году не найдется поводов, возможности хотя бы сбросить балласт в лице Верховной Рады или президента, то тогда возникнет вопрос к концу этого года не о том, что вот там нужно менять власть одного на другого, а вопрос, который назревает и звучит так: "Украина была, есть - но может не быть". Вообще в принципе, как целостного государства. Потому что люди разочаровываются в этом эксперименте, который длится с 1991 года и ни к чему хорошему не привел на данный момент", - заявил он.

Говоря о террористах на востоке, Затулин сказал, что Донбасс якобы не нужен Украине, а потому в РФ обсуждается вопрос упрощенного предоставления гражданства России жителям этих областей.

Согласно опубликованной аудиозаписи разговора, Затулин и советник Путина Сергей Глазьев координировали "русскую весну" в Украине и обсуждали участие Оплота в боевых акциях против украинцев.

Ранее ведущий эксперт Центра военно-политических исследований университет МИД России Михаил Александров призвал Кремль бомбить Украину по "сирийскому варианту" в случае срыва перемирия на Донбассе.

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