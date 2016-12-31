USD:  26.88  27.53   EUR:  27.92  28.90  
Самообразование
Спецпроекты
Свой бизнес

Нужно менять не минские соглашения, а поведение России - Маккейн

31.12.2016 08:58
Американский сенатор считает, что Россия должна выполнять минские договоренности, на которые она сама и согласилась
Нужно менять не минские соглашения, а поведение России - Маккейн
Джон Маккейн (фото - EPA)

Должны меняться не минские соглашения, а поведение России, чтобы она выполняла договоренности, с которыми сама согласилась. Об этом сказал сенатор Джон Маккейн в интервью Радио Свобода.

"Что касается США, то и США и другие страны могут присоединиться к переговорному формату, но все таки Украина, у которой есть демократически избранная власть - именно она должна быть тем, кто привлечен к ключевому соглашению между Украиной и Россией", - сказал Маккейн. 

Ранее представитель Украины в трехсторонней контактной группе в Минске Леонид Кучма высказал мнение, что подключение к минскому процессу США или других стран повредят ему.

Читайте также: Маккейн: Путин - бандит, убийца и агент КГБ

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.


ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Загрузка...
узнать больше
slovoidilo.ua
Новости партнеров
 