Нужно менять не минские соглашения, а поведение России - Маккейн

Американский сенатор считает, что Россия должна выполнять минские договоренности, на которые она сама и согласилась

Должны меняться не минские соглашения, а поведение России, чтобы она выполняла договоренности, с которыми сама согласилась. Об этом сказал сенатор Джон Маккейн в интервью Радио Свобода.



"Что касается США, то и США и другие страны могут присоединиться к переговорному формату, но все таки Украина, у которой есть демократически избранная власть - именно она должна быть тем, кто привлечен к ключевому соглашению между Украиной и Россией", - сказал Маккейн.



Ранее представитель Украины в трехсторонней контактной группе в Минске Леонид Кучма высказал мнение, что подключение к минскому процессу США или других стран повредят ему.



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