USD:  26.88  27.53   EUR:  27.92  28.90  
Самообразование
Спецпроекты
Свой бизнес

Минюст принял решение о возвращении Выговского из РФ

31.12.2016 13:15
Минюст начал процедуру передачи из России политзаключенного Выговского, которого приговорили к 11 годам лишения свободы за "шпионаж"
Минюст принял решение о возвращении Выговского из РФ
Валентин Выговский (скриншот с видео fakty.ua)

Министерство юстиции приняло решение о передаче в Украину осужденного российским судом Валентина Выговского для дальнейшего отбывания наказания. Об этом сообщается на сайте ведомства. 

Документы уже отправлены в Дарницкий районный суд Киева с ходатайством о приведении приговора суда РФ в соответствие с украинским законодательством. 

После получения копии решения суда Минюст направит информацию в РФ. При наличии согласия обеих сторон, затем должна быть передача заключенного. 

Такое решение стало возможно после того, как 4 апреля поступило обращение Петра Выговского с просьбой решить вопрос о передаче из РФ в Украину его сына. 

В апреле этого года Украина уже просила Россию передать Выговского, которого в сентябре 2014 года задержали в Крыму по обвинению в шпионаже. 

sujdc.jpg

Верховный суд России в ходе заседания 31 марта 2016 года оставил без изменений приговор Выговскому. Адвокат украинца Илья Новиков настаивал на смягчении наказания "в виду чрезвычайной суровости", а также "в связи со специфическими методами работы следствия".

Читайте также: Инфографика: Заложники Путина: 25 украинских политических узников в России

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter и Facebook: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах. 

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Загрузка...
узнать больше
slovoidilo.ua
Новости партнеров
 