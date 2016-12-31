Минюст принял решение о возвращении Выговского из РФ

Минюст начал процедуру передачи из России политзаключенного Выговского, которого приговорили к 11 годам лишения свободы за "шпионаж"

Министерство юстиции приняло решение о передаче в Украину осужденного российским судом Валентина Выговского для дальнейшего отбывания наказания. Об этом сообщается на сайте ведомства.



Документы уже отправлены в Дарницкий районный суд Киева с ходатайством о приведении приговора суда РФ в соответствие с украинским законодательством.



После получения копии решения суда Минюст направит информацию в РФ. При наличии согласия обеих сторон, затем должна быть передача заключенного.



Такое решение стало возможно после того, как 4 апреля поступило обращение Петра Выговского с просьбой решить вопрос о передаче из РФ в Украину его сына.



В апреле этого года Украина уже просила Россию передать Выговского, которого в сентябре 2014 года задержали в Крыму по обвинению в шпионаже.



