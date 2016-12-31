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Сутки в АТО: один военный получил ранения

31.12.2016 13:27
Жертв среди украинских военных нет, один боец получил ранения около Новоалександровки
Сутки в АТО: один военный получил ранения

За прошлые сутки в Донбассе получил ранения один военный ВСУ. Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник.

Военный получил ранения в районе Новоалександровки. Жертв среди служащих Вооруженных Сил Украины нет. 

За минувшие сутки боевики 48 раз обстреляли позиции ВСУ. 

В районе Попасной произошло боевое столкновение. Нападение боевиков отбито, противник понес потери и отступил.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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