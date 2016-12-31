Сутки в АТО: один военный получил ранения

Жертв среди украинских военных нет, один боец получил ранения около Новоалександровки

За прошлые сутки в Донбассе получил ранения один военный ВСУ. Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник.



Военный получил ранения в районе Новоалександровки. Жертв среди служащих Вооруженных Сил Украины нет.



За минувшие сутки боевики 48 раз обстреляли позиции ВСУ.



В районе Попасной произошло боевое столкновение. Нападение боевиков отбито, противник понес потери и отступил.



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